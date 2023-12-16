Чи є в окупантів успіхи в Авдіївці: відповідь МВА

Окупанти мають певний успіх біля Авдіївки, але він є незначним. Це має вигляд як збільшена сіра зона.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами Барабаша, насправді ворог проводить багато штурмових дій на нашому напрямку, атак протягом доби, але десь закріпитися наші хлопці їм не дають.

"Якщо їм навіть вдається трохи просунутися, то відпрацьовує одразу артилерія, міномети, реактивна артилерія – жодного серйозного закріплення ворог не має. Смуга оборони навколо міста тримається, і за це дійсно велика подяка всім оборонцям", – відзначив начальник МВА.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють про просування росіян на фронті.

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