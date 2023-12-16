Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи є в окупантів успіхи в Авдіївці: відповідь МВА

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
451
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи є в окупантів успіхи в Авдіївці: відповідь МВА

Авдіївка, грудень 2023 року / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Ситуація довкола населеного пункту залишається складною.

Окупанти мають певний успіх біля Авдіївки, але він є незначним. Це має вигляд як збільшена сіра зона.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами Барабаша, насправді ворог проводить багато штурмових дій на нашому напрямку, атак протягом доби, але десь закріпитися наші хлопці їм не дають.

"Якщо їм навіть вдається трохи просунутися, то відпрацьовує одразу артилерія, міномети, реактивна артилерія – жодного серйозного закріплення ворог не має. Смуга оборони навколо міста тримається, і за це дійсно велика подяка всім оборонцям", – відзначив начальник МВА.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють про просування росіян на фронті.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
451
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація