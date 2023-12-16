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Есть ли у окупантов успехи в Авдеевке: ответ МВА

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Есть ли у окупантов успехи в Авдеевке: ответ МВА

Авдеевка, декабрь 2023 года / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Ситуация вокруг населенного пункта остается сложной.

Оккупанты имеют определенный успех возле Авдеевки, но он незначителен. Это выглядит как увеличенная серая зона.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По словам Барабаша, на самом деле враг предпринимает много штурмовых действий на нашем направлении, атак в течение суток, но где-то закрепиться наши ребята им не дают.

"Если им даже удается немного продвинуться, то отрабатывает сразу артиллерия, минометы, реактивная артиллерия – никакого серьезного закрепления у врага нет. Полоса обороны вокруг города держится, и за это действительно большая благодарность всем защитникам", – отметил начальник МВА.

Напомним, аналитики ISW сообщают о продвижении россиян на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
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