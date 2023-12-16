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На Херсонщине пограничники дроном устроили фейерверк из БК оккупантов – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На Херсонщине пограничники дроном устроили фейерверк из БК оккупантов – видео

Взрыв боеприпасов окупантов в Херсонской области/Фото: скриншот

Украинские пограничники уничтожили боезапас россиян.

На временно оккупированной части Херсонской области пограничники обнаружили и уничтожили боезапас российских захватчиков.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Так, оккупанты, выгнавшие из своего дома местных жителей левобережной Херсонщины, устроили там склад для хранения боекомплекта.

"Пограничная аэроразведка обнаружила вражеские уловки и меткой работой FPV-дронов существенно сократила боевые способности вражеского войска. Отминусованный боекомплект уже не используют против наших, а вот нескольких оккупантов он с собой прихватил", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе партизаны подорвали автомобиль российского офицера – что известно.

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FPV-дрон устроил фейерверк из БК оккупантов

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Дата публикации
Просмотры
251
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