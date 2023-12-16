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На Херсонщині прикордонники дроном влаштували феєрверк із БК окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Херсонщині прикордонники дроном влаштували феєрверк із БК окупантів – відео

Вибух боєприпасів окупантів на Херсонщині / Фото: скриншот

Українські прикордонники знищили боєзапас росіян.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області прикордонники виявили та знищили боєзапас російських загарбників.    

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Так, окупанти, які вигнали зі своєї домівки місцевих мешканців лівобережної Херсонщини, влаштували там склад для зберігання боєкомплекту. 

"Прикордонна аеророзвідка виявила ворожі хитрощі і влучною роботою FPV-дронів суттєво скоротила бойові спроможності ворожого війська. Відмінусований боєкомплект вже не використають проти наших, а ось кількох окупантів він із собою прихопив", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі партизани підірвали авто російського офіцера – що відомо.

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Дата публікації
Перегляди
251
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