РФ ночью атаковала 12 областей: Игнат рассказал об увеличении количества дронов

Ночью против 16 декабря российская армия запустила летевших с трех направлений беспилотники по Украине. В этот раз было атаковано 12 областей. Количество враждебных БПЛА увеличивается.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Типичная атака, правда, количество БПЛА увеличивается. Иногда немного. Но видите, что противник продолжает фактически каждую ночь наносить удары этим типом БпЛА", — подчеркнул представитель ПС.

По его словам, оккупанты выпускают "Shahed" фактически из фуры, из машины — это контейнер, который может встать, где угодно и совершить пуски.

"Даже как запускают их из Крыма, то в любом случае они улетают на север и уже точка точка входа может быть Херсонская область, Одесская и так далее", — говорит Игнат.

Как сообщалось, ночью РФ ударила по Украине дронами "Shahed-136/131". Захватчики выпустили 31 БПЛА по трем направлениям — Приморско-Ахтарск, Сеща и Курска. Силы ПВО уничтожили 30 ударных дронов в разных регионах страны.

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