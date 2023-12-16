Аналітики ISW повідомляють про просування росіян на фронті: що відомо

Протягом минулої доби, 15 грудня, російські окупаційні війська продовжували локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки в Донецькій області. Загарбники досягли там підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що російські війська продовжували локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри за 11 грудня показують, що армія РФ нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки, яка розташована за 7 км на південний захід від міста.

В ISW зауважують, що російські джерела характеризують локалізовану наступальну операцію окупантів навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру. Російські військові блогери охарактеризували російські атаки на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки, як організований наступ на Часів Яр. Втім, вважають вони, оточити місто буде складно через великі українські укріплення та розташування населеного пункту на тактичній висоті. ISW оцінює, що російські сили знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часів Яр.

Також 15 грудня загарбники продовжували наступ у районі Авдіївки і просунулися поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Військові блогери РФ стверджували, що російські окупаційні війська просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопили позиції в лісовій зоні на північ від Степового.

Російські війська 15 грудня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри за 13 грудня показують, що загарбник просунулися в західній Мар’їнці.

Українські та російські джерела заявили, що українські війська завдали удару по окупованому Маріуполю Донецької області 14 грудня. На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 і 15 грудня, видно потужну пожежу в двох місцях Маріуполя, включно з ТЦ "Порт Сіті". Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко заявив, що другий український удар завдано торговому центру "Порт-Сіті", де російські війська зберігали військову техніку, в тому числі компоненти системи ППО.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов приголомшив заявою про те, скільки ще триватиме війна. За його словами, зараз РФ зараз не має планів вести війну 2025-го.

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