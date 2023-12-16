Оккупанты обстреляли больницу на Херсонщине – пострадал медик

Оккупационная армия России в ночь на 16 декабря атаковала дронами Херсонщину – пострадало здание медучреждения, на территории некоторых корпусов возник пожар.

Об этом сообщает Минздрав.

В результате атаки пациенты больницы не пострадали. Однако во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище, травмы получил врач медучреждения. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.

Напомним, в ночь на субботу, 16 декабря, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 30 ударных дронов.

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