Оккупанты готовятся: Игнат предупредил о мощной опасности из России

У россиян достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину каждый день по разным направлениям.

Для обстрелов Украины российские захватчики накапливают разные типы ракеты, в том числе и баллистические.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов, такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", — сказал спикер.

По его словам, враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555.

Также Игнат подчеркнул, что у россиян достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям.

"Ну, и мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты, конечно, враг должен и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши возможности по сбитию ударных БПЛА", — добавил он.

По официальным данным, представленным Главным управлением разведки Украины, в РФ осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Российские военные регулярно из разных видов вооружения – ударными БПЛА, ракетами, РСЗО – атакуют украинские регионы. Москва, несмотря на доказательства и свидетельства, с самого начала полномасштабного вторжения отрицает обстрел гражданских в Украине.

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