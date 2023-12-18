Когда начнет работу растаможка авто в "Дії": Федоров объяснил нюансы

По словам министра, депутаты уже регистрировали законопроекты о растаможке авто, но они не были приняты.

Верховная Рада начнет рассматривать обновленный законопроект о растаможке авто в 2024 году. Документ предусматривает введение услуги по растаможке авто через приложение "Дія".

Об этом вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью "24 каналу".

Растаможка авто в "Дії" – когда начнет работать услуга

Федоров ответил на вопрос, когда может начать работу в "Дії" услуга по растаможке авто.

"Мы бьемся за эту услугу с бюрократией и с теми, кто не хочет сделать таможню прозрачной. Мы уже регистрировали законы по растаможке, но они не были приняты. Однако хочу сказать и сделать вам спойлер, что до конца этого года зарегистрируют обновленный законопроект о растаможке", – сообщил министр.

Он добавил, что обновленный документ имеет поддержку большого количества авторов-депутатов, "верящих, что эта услуга может стать трансформационной для таможни". Законопроект поддерживают и премьер Денис Шмыгаль и Министерство финансов.

Федоров надеется, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в парламенте до конца 2023 года.

"Будет зарегистрирован уже новый закон. А в новом 2024 году, когда начнет работу парламент, можно будет его принимать", – добавил глава Минцифры.

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"Эта услуга действительно может стать началом большой трансформации таможни, потому что она будет исключать чиновника как субъективный фактор оценки авто. Мы верим, что она будет первым шагом большой трансформации. И мы на это надеемся", – объяснил Федоров.

Напомним, в июне в Министерстве цифровой трансформации анонсировали, что растаможка авто через приложение "Дія" станет доступной уже в 2023 году. Ожидается, что эта услуга поможет побороть коррупцию на таможне.

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