Тошнит после еды: 11 неожиданных причин, которые не стоит игнорировать

Тошнота после приема пищи может появляться по разным причинам, часто это первый сигнал нарушения работы органов пищеварения.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Prevention, чтобы узнать, почему может тошнить после еды и как справиться с этим неприятным симптомом.

Причины тошноты после еды

Тошнота — это симптом, который может возникать по многим причинам, но если она возникает именно после еды, то, скорее всего, это связано с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, — объясняет Хью Хамфери. Остальные потенциальные причины, добавляет он, связаны с психическим здоровьем. Вот некоторые из этих распространенных расстройств:

Кислотный рефлюкс и ГЭРБ

Кислотный рефлюкс возникает, когда желудочный сок попадает в пищевод и в горло, часто после еды. Случайные приступы – особенно после употребления острой пищи – ожидаемы, но если вы чувствуете это регулярно, у вас может быть так называемая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая также может сопровождаться тошнотой и вздутием живота.

Чувствительность к пищевым продуктам и "дырявый кишечник" или кишечная проницаемость являются дополнительными возможными усложняющими факторами, добавляет доктор Хамфери.

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Тревога и стресс

"Тревога, депрессия или сильный стресс также могут привести к потере аппетита и тошноте после еды", — говорит доктор Хамфери.

Каждый по-разному реагирует на то, что организм переходит в режим "бей или беги", и исследования показывают, что стресс и тревога оказывают непосредственное влияние на движения толстой кишки и на то, как гормоны взаимодействуют с желудочно-кишечным трактом. Другие симптомы, которые могут совпадать с этим типом расстройства желудка, – это усталость, боли в мышцах и беспокойство, добавил доктор Хамфери.

Синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника, или СПК, поражает тонкий и толстый кишечник, — объясняет доктор Сонпал. Если, кроме тошноты, вы также испытываете изменения в привычках кишечника или такие симптомы, как боль в животе или вздутие, то, по словам доктора Сонпала, у вас может быть СПК.

Гастрит

Доктор Хамфери говорит, что гастрит характеризуется воспалением слизистой желудка, которое, по данным клиники Майо, может также сопровождаться болью в животе, тошнотой и ощущением переполненности в верхней части живота после еды.

"Если рвота длится более 24 часов или есть признаки обезвоживания или серьезного заболевания, например высокая температура, следует немедленно обратиться к врачу", — добавляет доктор Хамфери.

Язва

Язва – это открытая рана, которая развивается на внутренней оболочке желудка и может вызвать тошноту, изжогу, боль в желудке, вздутие живота и непереносимость жирной пищи, согласно данным клиники Майо. Доктор Хамфери говорит, что это может быть связано с тошнотой после еды.

Гастропарез

Гастропарез, поражающий разные нервы и мышцы, – это состояние, которое вызывает паралич желудка, согласно данным Кливлендской клиники. Чаще всего он возникает, "когда определенное лекарство, или чаще диабет, разрушает способность желудка испытывать растяжение", объясняет доктор Сонпал.

“Растяжение дает желудку сигнал, чтобы начать двигаться и переваривать пищу. Без растяжения еда застревает, и вы чувствуете тошноту и скорее всего будете блевать», — отметил он.

Вирусная инфекция

Если у вас когда-нибудь были проблемы с желудком, и вы пытались воздержаться от еды, то вы ощущали этот специфический тип тошноты. По данным Национального института диабета, пищеварительных и почечных заболеваний, он также часто сопровождается диареей, спазмами и лихорадкой.

Гормональные изменения

Гормональные изменения, особенно во время беременности, могут вызвать тошноту после еды, говорит доктор Хамфер.

Пищевая аллергия или непереносимость пищи

Это может показаться очевидным, но пищевая аллергия может вызвать побочные реакции, включая тошноту, объясняет доктор Хамфер. Они также могут сопровождаться кожным дискомфортом и зудом, добавляет он.

Пищевое отравление

Хотя это не объясняет тошноту всякий раз, когда вы едите, но если вы чувствуете ее остро в течение нескольких дней, виной тому может быть пищевое отравление. Обычно оно возникает в течение 6-24 часов после употребления испорченной или загрязненной пищи, объясняет доктор Сонпал, который добавляет, что часто вызывает тошноту, а также рвоту, диарею и/или повышение температуры.

Медикаментозное лечение

Чувствительный желудок или нет, некоторые лекарства могут иметь побочные эффекты, включающие тошноту. Что касается лекарств, то "все люди разные, и теоретически что угодно может вызвать тошноту", говорит доктор Сонпал. Он добавляет, что самыми распространенными лекарствами, вызывающими тошноту, являются антибиотики, антидепрессанты, аспирин, ибупрофен, напроксен, лекарства для лечения рака (химиотерапия), опиоидные обезболивающие, а также витамины и минеральные добавки, например железо.

Лечение тошноты после еды

«Причина вашей тошноты будет определять, как вы будете ее лечить и предотвращать ее, — говорит доктор Хамфери. — Подумайте о ведении дневника питания, если вы часто испытываете тошноту после еды и не уверены в ее причине».

Чтобы предотвратить возникновение неприятных ощущений, он советует есть и пить медленнее, избегать острой, жареной и жирной пищи, а также есть небольшими порциями в течение дня, а не двумя-тремя большими приемами пищи.

Когда обращаться к врачу

“Если тошнота не проходит в течение недели, позвоните своему врачу, чтобы обсудить симптомы, – говорит доктор Хамфери. — Если тошнота сопровождается кровью в рвотных массах или стулах, высокой температурой, болью в груди, сильной жаждой и желтухой, пожелтением глаз или кожи, вам следует немедленно обратиться к врачу”.

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