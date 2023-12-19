Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина уничтожила почти 90% регулярной армии РФ — Подоляк

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина уничтожила почти 90% регулярной армии РФ — Подоляк

Потери русской армии / Фото: Associated Press

Подоляк подчеркнул, что "Украина продолжает почти два года эффективно противостоять милитаристской России".

С начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 87% регулярной армии. Это – десант, морпехи, спецподразделения и контрактники.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, по его словам, Украина полностью контролирует акваторию Черного моря, поэтому Россия "панически выводит остатки своего черноморского флота" в бухты Новороссийска".

Также, как заметил Подоляк:

"Россия истерически ищет снаряды/амуницию где угодно и живет уже в долг перед КНДР.

Россия проводит бесконечный рекрутинг в своих вечных лагерных зонах, отправляя и отправляя зеков на войну. России нет ни малейшего продвижения нигде, заваливая все трупами и сожженными скелетами своей бронетехники…

Но мы продолжаем упорно читать в медиа удивительные рассказы о том, что украинское наступление не так успешно, как могло бы быть (если за основу брать классический двухчасовой голливудский блокбастер), и что, пожалуй, нужно начинать договариваться с… убийцей, который сам в шоке ".

По его мнению, объективная картина войны в Украине "несколько иная" и что "Украина продолжает почти два года эффективно противостоять милитаристской России".

Напомним, в аэропортах Москвы из-за беспилотников ввели план "Ковёр".

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
376
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация