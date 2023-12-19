Украина уничтожила почти 90% регулярной армии РФ — Подоляк

Подоляк подчеркнул, что "Украина продолжает почти два года эффективно противостоять милитаристской России".

С начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 87% регулярной армии. Это – десант, морпехи, спецподразделения и контрактники.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, по его словам, Украина полностью контролирует акваторию Черного моря, поэтому Россия "панически выводит остатки своего черноморского флота" в бухты Новороссийска".

Также, как заметил Подоляк:

"Россия истерически ищет снаряды/амуницию где угодно и живет уже в долг перед КНДР.

Россия проводит бесконечный рекрутинг в своих вечных лагерных зонах, отправляя и отправляя зеков на войну. России нет ни малейшего продвижения нигде, заваливая все трупами и сожженными скелетами своей бронетехники…

Но мы продолжаем упорно читать в медиа удивительные рассказы о том, что украинское наступление не так успешно, как могло бы быть (если за основу брать классический двухчасовой голливудский блокбастер), и что, пожалуй, нужно начинать договариваться с… убийцей, который сам в шоке ".

По его мнению, объективная картина войны в Украине "несколько иная" и что "Украина продолжает почти два года эффективно противостоять милитаристской России".

Напомним, в аэропортах Москвы из-за беспилотников ввели план "Ковёр".

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.