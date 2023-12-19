Хакеры взломали радио в Крыму и запустили песню "ГУР МО" (видео)

Композиция об украинской военной разведке звучала на радиоволне в оккупированном Симферополе.

Хакеры взломали радиостанцию в оккупированном Крыму и запустили в эфир песню "ГУР МО" украинского исполнителя Макса ТТ. Композиция звучала непрерывно в течение полутора часов.

Об этом сообщают крымские паблики, распространяющие снятое в салоне авто видео с аудиозаписью радиоэфира.

Напомним, 15 декабря состоялась премьера песни и клипа Макса ТТ о Главном управлении разведки Минобороны Украины. Эту композицию на своих официальных страницах выложили сам исполнитель, а также военная разведка.

А уже 18 декабря песня "ГУР МО" звучала на радиоволне в оккупированном Симферополе. Крымчане зафиксировали этот факт на видео во время прослушивания радио в салоне автомобиля.

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На видео слышен отрывок композиции с такими словами: "Про це не пишуть в книгах та не знімають в кіно. Працює ГУР МО. Працює ГУР МО. Тут не за карати воюють пірати. Ворога будуть карати, нищити, ліквідувати".

Крымские телеграм-каналы со ссылкой на своих инсайдеров утверждают, что хакеры взломали радиосеть Крыма, в результате чего песня об украинской военной разведке непрерывно звучала полтора часа.

В Крыму хакеры запустили на радио песню "ГУР МО"

К слову, в ноябре в ГУР показали видео, как после взлома хакерами ряда Интернет-провайдеров в Крыму, там транслировалось обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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