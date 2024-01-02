Филигранное спасение: оператор дрона вытащил побратима из плена врага (видео)

Украинские бойцы нередко извлекают друг друга из самых опасных и, казалось бы, безвыходных ситуаций.

Так, оператор дрона решил помочь побратиму, попавшему в вражеское пленение. Спасение завершилось успехом.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Оператор дрона спас собратья из плена

Украинцы своих в беде, в отличие от армии РФ, не бросают

Как отмечает журналист, беспрецедентную настойчивость и смекалку проявил оператор дрона 95-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Кевином". Он вывел побратима, попавшего в плен к врагу.

"Наш пленный боец сумел развязать руки и ноги в окопе противника, пойдя за дроном, который мерцающими огоньками указывал ему верную дорогу", - отметил Бутусов.

Более того, дрон и оператор помогли ему, когда военный встретил русского солдата. На оккупанта была сброшена граната, в результате чего враг получил ранения.

Ранее бойцы 14-го отдельного полка ВСУ уничтожили "Бук-М1-2". Результат достигнут вблизи временно оккупированного Донецка.

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