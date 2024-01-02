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Филигранное спасение: оператор дрона вытащил побратима из плена врага (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1995
Время на прочтение
1 мин
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Филигранное спасение: оператор дрона вытащил побратима из плена врага (видео)

Оператор дрона вытащил собратья из плена врага

Украинские бойцы нередко извлекают друг друга из самых опасных и, казалось бы, безвыходных ситуаций.

Так, оператор дрона решил помочь побратиму, попавшему в вражеское пленение. Спасение завершилось успехом.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Оператор дрона спас собратья из плена

Оператор дрона спас собратья из плена

Украинцы своих в беде, в отличие от армии РФ, не бросают

Как отмечает журналист, беспрецедентную настойчивость и смекалку проявил оператор дрона 95-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Кевином". Он вывел побратима, попавшего в плен к врагу.

"Наш пленный боец сумел развязать руки и ноги в окопе противника, пойдя за дроном, который мерцающими огоньками указывал ему верную дорогу", - отметил Бутусов.

Более того, дрон и оператор помогли ему, когда военный встретил русского солдата. На оккупанта была сброшена граната, в результате чего враг получил ранения.

Ранее бойцы 14-го отдельного полка ВСУ уничтожили "Бук-М1-2". Результат достигнут вблизи временно оккупированного Донецка.

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Дата публикации
Просмотры
1995
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