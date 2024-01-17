Атлетіко – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Мадридські гранди розіграють путівку до чвертьфіналу Кубка Короля.
У четвер, 18 січня, "Атлетіко" та "Реал" зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу.
Мадридське дербі відбудеться на столичному стадіоні "Метрополітано", який є домашньою ареною "матрацників". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.
В 1/16 фіналу турніру "Атлетіко" обіграв "Луго" (3:1), тоді як "Реал" розібрався з "Арандіною" (3:1), яка виступає у четвертому за силою дивізіоні іспанського чемпіонату.
Зазначимо, що у складі "Реала" виступає український голкіпер Андрій Лунін. Нещодавно він завоював свій сьомий трофей з мадридським клубом – у фіналі Суперкубка Іспанії "вершкові" знищили "Барселону" (4:1).
Цікаво, що у півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" у феєричному матчі подужав "Атлетіко" з рахунком 5:3 за підсумками екстратаймів. У тій грі ворота "Королівського клубу" захищав Кепа Аррісабалага, а Лунін залишився на лавці для запасних.
Де дивитися матч Атлетіко – Реал Мадрид
На території України матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії між "Атлетіко" та "Реалом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Реал Мадрид
У прийдешньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу "вершковим". На перемогу команди Карло Анчелотті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,49. Нічия – 3,55. Виграш підопічних Дієго Сімеоне – 2,90.
Підсумковий тріумф "Реала" (з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті) оцінюється коефіцієнтом 1,82. Вихід "Атлетіко" до чвертьфіналу турніру – 2,06.
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