Атлетіко – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії

У четвер, 18 січня, "Атлетіко" та "Реал" зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

Мадридське дербі відбудеться на столичному стадіоні "Метрополітано", який є домашньою ареною "матрацників". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

В 1/16 фіналу турніру "Атлетіко" обіграв "Луго" (3:1), тоді як "Реал" розібрався з "Арандіною" (3:1), яка виступає у четвертому за силою дивізіоні іспанського чемпіонату.

Зазначимо, що у складі "Реала" виступає український голкіпер Андрій Лунін. Нещодавно він завоював свій сьомий трофей з мадридським клубом – у фіналі Суперкубка Іспанії "вершкові" знищили "Барселону" (4:1).

Цікаво, що у півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" у феєричному матчі подужав "Атлетіко" з рахунком 5:3 за підсумками екстратаймів. У тій грі ворота "Королівського клубу" захищав Кепа Аррісабалага, а Лунін залишився на лавці для запасних.

Де дивитися матч Атлетіко – Реал Мадрид

На території України матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії між "Атлетіко" та "Реалом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Реал Мадрид

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу "вершковим". На перемогу команди Карло Анчелотті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,49. Нічия – 3,55. Виграш підопічних Дієго Сімеоне – 2,90.

Підсумковий тріумф "Реала" (з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті) оцінюється коефіцієнтом 1,82. Вихід "Атлетіко" до чвертьфіналу турніру – 2,06.

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