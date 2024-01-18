Росіяни "криміналізували" гасло "Слава Україні!"

Російська влада криміналізувала гасло "Слава Україні" та емблеми українських повстанських організацій часів Другої світової.

Про це пише російське пропагандистське видання "Новое время".

Що "під забороною"

Зазначається, що йдеться про організації, що "заперечують висновки Нюрнберзького трибуналу". Так, російське міністерство юстиції включило до переліку символіку ОУН, УПА, УНС та УНРА. Крім цього, до списку потрапила фраза "Слава Україні" та відповідь на неї – "Героям слава".

"За "використання, демонстрацію та пропаганду" символіки та гасла може загрожувати адміністративна відповідальність за статтею 20.3 КоАП у вигляді штрафу або арешту до 15 діб з конфіскацією. За повторну "пропаганду" загрожує вже кримінальна відповідальність за статтею 282.4 КК", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська стратили українського військового за гасло "Слава Україні".

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