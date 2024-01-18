Россияне "криминализировали" лозунг "Слава Украине!"

Как всегда, россияне ужасно боятся проукраинских людей и высказываний.

Российские власти криминализировали лозунг "Слава Украине" и эмблемы украинских повстанческих организаций времен Второй мировой.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "Новое время".

Что "под запретом"

Отмечается, что речь идет об организациях, "отрицающих выводы Нюрнбергского трибунала". Так, российское министерство юстиции включило в список символику ОУН, УПА, УНС и УНРА. Кроме того, в список попала фраза "Слава Украине" и ответ на нее — "Героям слава".

"За "использование, демонстрацию и пропаганду" символики и лозунги может угрожать административная ответственность по статье 20.3 КоАП в виде штрафа или ареста до 15 суток с конфискацией. За повторную "пропаганду" грозит уже уголовная ответственность по статье 282.4 УК".

Напомним, российские войска казнили украинского военного за лозунг "Слава Украине".

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