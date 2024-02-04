Аварийный маяк не срабатывает: в России пропал вертолет МЧС Ми-8

В ходе тренировочного полета над Онежским озером (РФ) перестал выходить на связь вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту находились трое членов экипажа.

Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

В настоящее время россияне организовали поисково-спасательные работы.

"В готовности самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту", – добавили в российском МЧС.

Между тем, как сообщили ТАСС в оперативных службах, аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает.

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