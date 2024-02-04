Медведев не скрывает планов России вмешиваться в выборы на Западе

Один из главных рупоров Кремля заявил о существовании на Западе "оппозиционных" политиков и партий, которые "открыто и тайно" будет поддерживать РФ.

В контексте американских и европейских выборов этого года Россия стремится "поддержать всеми возможными способами" выгодных ей кандидатов.

Об этом написал один из главных рупоров Кремля, заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев в Telegram.

В своем сообщении этот ретранслятор политики Путина говорит о существовании на Западе "оппозиционных" политиков и партий со "своей национальной программой, противостоящей американскому глобализму"

"Наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum [отрыто и тайно] достичь достойных результатов на выборах", — нескрывая объявил намерения Кремля Дмитрий Медведев.

По его словам, приход в государственное управление поддерживаемых Россией политиков "радикально оздоровит политический ландшафт в западном мире".

Это заявление прозвучало на фоне выборов будущего президента США в ноябре и выборов в Европарламент в июне. В 2024 году выборы будут проходить в 77 странах мира, где проживает три миллиарда человек.

Попытки российского вмешательства в выборы уже наблюдались раньше. В частности, во время президентских выборов в США в 2016 году, когда Кремль использовал свое влияние, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Вмешательство в дела ЕС особенно важно для России, которая пытается расшатать европейскую поддержку Украины, которая уже два года защищается от российской агрессии. Эта помощь может измениться, если нарушится политический баланс в Европейском парламенте.

Напомним, спецслужбы США безуспешно пытаются разыскать подшивку с секретной информацией о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, когда победил Дональд Трамп.

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