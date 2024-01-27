Россия готова обсуждать с ЕС поставки газа после 2024 года

Российский "Газпром" экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование сети трубопроводов.

Россия готова вести переговоры с Европейским Союзом по поставкам природного газа, поскольку транзитное соглашение с Украиной истекает в конце 2024 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, которого цитируют информационные агентства, передает Reuters.

Согласно пятилетнему соглашению, заключенному между Москвой и Киевом в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование сети трубопроводов.

Договоренность продолжает действовать, несмотря на начало войны России в Украине в феврале 2022 года, хотя с тех пор поставки российского газа в Европу резко упали.

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"Если другая сторона [ЕС] пожелает, мы готовы обсуждать. Пока мы не видим такого желания", — заявил Новак в комментарии российским пропагандистам.

Ранее СМИ цитировали заявление украинских чиновников о том, что Киев не будет искать переговоры с Москвой о возможности продления соглашения о транзите газа.

В пятницу европейский чиновник отказался говорить о продлении соглашения, но добавил, что ЕС оценивает все сценарии, чтобы быть готовым к любому случаю. Война в Украине заставила Европейский Союз приложить усилия по замене российского газа альтернативными ресурсами и зеленой энергией.

Российский концерн "Газпром", являющийся монополистом газового сектора в России, продолжает экспортировать значительно меньшие объемы газа по украинским трубопроводам.

Напомним, в среду, 24 января, словацкий министр Роберт Фицо после встречи с премьером Денисом Шмигалем заявил, что поставки российского топлива через Украину могут быть сохранены.

Что известно о "газовом" соглашении, планирует ли правительство его продолжать и действительно ли Фицо и Шмигаль обсуждали вероятность продолжения транзита газа из РФ — читайте в материале ТСН.ua.

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