Росія готова обговорювати з ЄС постачання газу після 2024 року

Російський "Газпром" експортує газ до Європи через Україну та платить за використання мережі трубопроводів.

Росія готова вести переговори з Європейським Союзом щодо поставок природного газу, оскільки транзитна угода з Україною закінчується наприкінці 2024 року.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак, якого цитують інформаційні агентства, передає Reuters .

Відповідно до п’ятирічної угоди, укладеної між Москвою та Києвом у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну та платить за використання мережі трубопроводів.

Домовленість продовжує діяти, незважаючи на початок війни Росії в Україні в лютому 2022 року, хоча з того часу поставки російського газу до Європи різко впали.

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"Якщо інша сторона [ЄС] забажає, ми готові обговорювати. Поки ми не бачимо такого бажання", - заявив Новак в коментарі російським пропагандистам.

Раніше ЗМІ цитували заяву українських урядовців про те, що Київ не буде шукати переговорів з Москвою щодо можливості продовження угоди про транзит газу.

У п'ятницю європейський чиновник відмовився говорити про продовження угоди, але додав, що ЄС оцінює всі сценарії, щоб бути готовим до будь-якого випадку. Війна в Україні змусила Європейський Союз докласти зусиль для заміни російського газу альтернативними ресурсами та зеленою енергією.

Російський концерн “Газпром”, який є монополістом газового сектору в Росії, продовжує експортувати значно менші обсяги газу українськими трубопроводами.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, словацький міністр Роберт Фіцо після зустрічі із прем'єром Денисом Шмигалем заявив, що постачання російського палива через Україну може бути збережено.

Що відомо про "газову" угоду, чи планує уряд її продовжувати і чи дійсно Фіцо та Шмигаль обговорювали ймовірність продовження транзиту газу із РФ - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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