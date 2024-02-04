Медведєв не приховує планів Росії втручатися у вибори на Заході

Один з головних рупорів Кремля заявив про існування на Заході “опозиційних” політиків та партій, які "відкрито та таємно" буде підтримувати РФ.

У контексті цьогорічних американських і європейських виборів Росія прагне "підтримати всіма можливими способами" вигідних їй кандидатів.

Про це написав один з головних рупорів Кремля, заступник голови Радбезу РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв у Telegram.

У своєму дописі цей ретранслятор політики Путіна говорить про існування на Заході “опозиційних” політиків та партій зі “своєю національною програмою, яка протистоїть американському глобалізму”

“Наше завдання – всіляко підтримувати таких політиків та їхні партії на Заході, допомагаючи їм apertum et secretum [відрито та таємно] досягти гідних результатів на виборах”, — неприховано оголосив наміри Кремля Дмитро Медведєв.

За його словами, прихід до державного управління підтримуваних Росією політиків “радикально оздоровить політичний ландшафт у західному світі”.

Ця заява прозвучала на тлі виборів майбутнього президента США в листопаді та виборів в Європарламент у червні. Загалом, у 2024 році вибори відбуватимуться у 77 країнах світу, де проживає три мільярди людей.

Спроби російського втручання у вибори уже спостерігалися раніше. Зокрема, під час президентських виборів в США 2016 року, коли Кремль використовував свій вплив, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.

Втручання у справи ЄС є особливо важливим для Росії, яка намагається розхитати європейську підтримку України, яка уже два роки захищається від російської агресії. Ця допомога може змінитися, якщо політичний баланс у Європейському парламенті порушиться.

Нагадаємо, спецслужби США безуспішно намагаються розшукати підшивку із секретною інформацією про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, коли перемогу здобув Дональд Трамп.

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