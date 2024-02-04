Как и когда создадут трибунал над Путиным и Лукашенко: в Совете Европы ответили

Пока не наступил момент, когда участники Основной группы окончательно решат, как и когда создавать трибунал.

Формат будущего международного трибунала над главой Кремля Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко будут согласовываться путем широкой дискуссии

Об этом сказала генеральный секретарь Совета Европы, хорватская политика Мария Пейчинович-Бурич в интервью для "Эспрессо".

По словам Пейчинович-Бурич, дискуссия проходит сейчас на уровне экспертов в рамках Основной группы государств. Пока не наступил момент, когда участники Основной группы совсем решат, как и когда создавать трибунал.

К обсуждению, по ее мнению, нужно привлечь как можно больше международных организаций.

"Включая судебные учреждения, такие как МКС (Международный уголовный суд) и другие. Думаю, более широкая дискуссия о том, что было бы лучшим решением и как к этому двигаться, после достижения согласия, предоставит легитимность будущему трибуналу, когда он будет сформирован", – сказала Мария Пейчинович-Бурич.

Она добавила, что дискуссии основательны и действительно рассматриваются все возможные способы создания трибунала.

"Это нужно, чтобы после принятия окончательного решения он мог начать эффективно функционировать", — сказала генеральный секретарь Совета Европы.

Между тем, в столице Британии обсудили создание Специального международного трибунала для суда над руководством России. Конференция, организованная общественным объединением "Трибунал" при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение" состоялась в Ветсминстере 2 февраля.

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