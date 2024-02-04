Спасатели предупредили о серьезной угрозе в Карпатах

В ГСЧС призывают избегать походов в горы на территории двух областей.
На территории горных районов Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"На высокогорье Ивано-Франковской области 4-5 февраля и на высокогорье Закарпатской области 5 февраля, в связи с ожидаемой оттепелью и осадками (мокрый снег и дождь), ожидается значительная снеголавинная опасность — третьего уровня", — говорится в сообщении.
Спасатели призывают быть осторожными и не отправляться в это время в горы.
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра предупредили о снеголавинной опасности в связи со снегопадами. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей – значительная опасность, а в горах Львовской области – умеренная.
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