Рятувальники попередили про серйозну загрозу в Карпатах

У ДСНС закликають уникати походів у гори на території двох областей.

На території гірських районів Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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“На високогір'ї Івано-Франківської області 4-5 лютого та на високогір’ї Закарпатської області 5 лютого, у зв’язку з очікуваною відлигою та опадами (мокрий сніг та дощ), очікується значна сніголавинна небезпека – третього рівня”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають бути обережними та не вирушати у цей час у гори.

Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру попередили про сніголавинну небезпеку у зв’язку зі снігопадами. На високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей - значна небезпека, а у горах Львівської області - помірна.

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