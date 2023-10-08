На Говерлі заблукав і загинув турист (фото)

Під час спуску з найвищої вершини Українських Карпат чоловік відхилився від маршруту.

У неділю, 8 жовтня, у Карпатах під час спуску з гори Говерла по “зеленому” маршруту заблукали двоє туристів. Об 11:40 про це повідомили до Служби порятунку.

Як повідомили в управлінні ДСНС Івано-Франківської області, вже о 12:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено співробітників ГПРВ "Ворохта-2" та рятувальників із поста "Заросляк".

Після двох годин пошуків одного з заблукалих туристів було знайдено між “синім” та “зеленим” маршрутом. Рятувальники супроводили його до туристичної бази “Заросляк”.

Одного із заблукалих туристів на Говерлі знайшли живим / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Згодом між Говерлівським водоспадом та “синім” маршрутом було знайдено тіло другого туриста, який не подавав ознак життя. Рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно.

Другий заблукалий на Говерлі турист не подавав ознак життя / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

Рятувальники вкотре нагадують про відповідальне ставлення до туристичних походів і закликають не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах.

Нагадаємо, 6 липня цього року під час сходження на Говерлу від удару блискавки загинули 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області.

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