На Івано-Франківщині горів чоловічий монастир, розташований у горах

В Івано-Франківській області горів Свято-Троїцький Дуконський чоловічий монастир, який розташований високо у горах.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 липня о 22:36 до Верховинських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Свято-Троїцькому Дуконському чоловічому монастирі, що у селі Пробійнівка на полонині Дуконя Верховинського району", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили надзвичайники, монастир стоїть високо в горах, куди значно ускладнений проїзд.

Дерев’яна будівля монастиря була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 120 м. кв. Рятувальники вберегли від вогню поруч розташовані господарські будівлі та дзвіницю.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення та збитки встановлюються.

Нагадаємо, на Київщині горів жіночий монастир (фото).

Читайте також: