На Говерле заблудился и погиб турист (фото)

Во время спуска с самой высокой вершины Украинских Карпат мужчина отклонился от маршрута.

В воскресенье, 8 октября, в Карпатах во время спуска с горы Говерла по "зеленому" маршруту заблудились двое туристов. В 11.40 об этом сообщили в Службу спасения.

Как сообщили в управлении ГСЧС Ивано-Франковской области, уже в 12:15 для проведения поисково-спасательных работ были направлены сотрудники ГППР "Ворохта-2" и спасатели с поста "Заросляк".

После двух часов поисков одного из заблудшихся туристов нашли между "синим" и "зеленым" маршрутом. Спасатели сопроводили его в туристическую базу "Заросляк".

Одного из заблудших туристов на Говерле нашли живым / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Впоследствии между Говерловским водопадом и "синим" маршрутом было найдено тело второго туриста, который не подавал признаков жизни. Спасатели проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Второй заблудший на Говерле турист не подавал признаков жизни / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Тело погибшего транспортировали к подножию горы и передали работникам полиции.

Спасатели еще раз напоминают об ответственном отношении к туристическим походам и призывают не выходить в высокогорье в период усложнения погодных условий и соблюдать правила безопасности в горах.

Напомним, 6 июля этого года во время восхождения на Говерлу от удара молнии погибли 37-летний мужчина и 9-летняя девочка из Харьковской области.

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