У Карпатах через лижників зійшла лавина: що відомо

На високогір'ї Карпат на Прикарпатті у вівторок, 23 січня, зійшла снігова лавина. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.

"У результаті проведення лавинного дозору по маршруту Пожежевська - Данцеж - Говерла (Чорногірський масив, Івано-Франківська область), фахівці виявили лавину хуртовинного снігу, що зійшла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лавина була штучного походження - викликана лижниками. Її об'єм – 2160 м³.

Фахівці попереджають. що на високогір'ї Івано-Франківської області очікувалася помірна сніголавинна небезпека.

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