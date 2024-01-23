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У Карпатах через лижників зійшла лавина: що відомо

У Карпатах через лижників зійшла лавина: що відомо

Карпати. / Фото: ТСН.ua

Минулося без жертв.

На високогір'ї Карпат на Прикарпатті у вівторок, 23 січня, зійшла снігова лавина. Минулося без потерпілих. 

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.

"У результаті проведення лавинного дозору по маршруту Пожежевська - Данцеж - Говерла (Чорногірський масив, Івано-Франківська область), фахівці виявили лавину хуртовинного снігу, що зійшла", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що лавина була штучного походження - викликана лижниками. Її об'єм – 2160 м³.

Фахівці попереджають. що на високогір'ї Івано-Франківської області очікувалася помірна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, столичні патрульні звернулися до водіїв - просять бути уважними на дорозі та нагадали про основні правила кермування під час негоди, бо у Києві прогнозують заметіль.

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