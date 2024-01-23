Чехія готує пілотів цивільної авіації для України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в його країні готують 20 пілотів цивільної авіації для України.

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Мережі Х.

"Україні потрібно буде швидко відновити свою ключову інфраструктуру, невід’ємною частиною якої є цивільний повітряний транспорт. Тому Чехія навчає 20 українських транспортних пілотів", - наголосив чеський міністр.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. Втім, він наголошує, що не готовий назвати конкретні терміни.

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