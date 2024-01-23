Чехия готовит пилотов гражданской авиации для Украины

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил, что в его стране готовят 20 пилотов гражданской авиации для Украины.

Об этом дипломат написал на своей странице в Сети Х.

"Украине нужно будет быстро восстановить свою ключевую инфраструктуру, неотъемлемой частью которой является гражданский воздушный транспорт. Поэтому Чехия обучает 20 украинских транспортных пилотов", — подчеркнул чешский министр.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова. Впрочем, он отмечает, что не готов назвать конкретные термины.

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