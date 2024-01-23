Россияне сбросили шесть авиабомб на Херсонщину

По меньшей мере, одна погибшая в селе Шляховое.

Вечером российские войска в очередной раз атаковали из авиации Херсонскую область. Под обстрел попал Бериславский район. Есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Весь день российская авиация бьет по Херсонщине. Вечером на населенные пункты Бериславского района оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, один "прилет" произошел по жилому дому в селе Шляховое. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины 1963 года рождения.

Напомним, россияне попали из авиации по дому в селе Саблуковка на Херсонщине. оккупанты попали в жилой дом, в котором находились люди. По меньшей мере двое погибших.

Также днем 23 января русские войска ударили по Херсону. Армия РФ обстреляла Корабельный район. Мужчина был смертельно ранен прямо у его подъезда.

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