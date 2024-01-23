Росіяни скинули шість авіабомб на Херсонщину

Щонайменше є одна загибла в селі Шляхове.

Ввечері російські війська вкотре атакували з авіації Херсонську область. Під обстріл потрапив Бериславський район. Є жертви.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Увесь день російська авіація бʼє по Херсонщині. Ввечері на населені пункти Бериславського району окупанти скинули шість керованих авіабомб", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, один "приліт" стався по житловому будинку в селі Шляхове. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки 1963 року народження.

Нагадаємо, росіяни поцілили з авіації по будинку в селі Саблуківка на Херсонщині. Окупанти влучили в житловий будинок, в якому перебували люди. Щонайменше двоє загиблих.

Також вдень 23 січня російські війська вдарили по Херсону. Армія РФ обстріляла Корабельний район. Чоловіка була смертельно поранено просто біля його під'їзду.

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