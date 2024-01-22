У Чехії розповіли, чи будуть депортувати до України чоловіків-ухилянтів

Зазначається, що в Чехії наразі перебуває близько 200 тис. українських чоловіків.

Влада Чехії не буде повертати українців призовного віку для мобілізації на Батьківщину.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише ČT24.

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"Таких механізмів не існує, і вони точно не відповідатимуть міжнародному праву та зобов’язанням Чеської Республіки на міжнародному полі", – каже він.

Зазначається, що в Чехії наразі перебуває близько 200 тис. українських чоловіків, які мають різні види віз. Для їх подовження потрібен дійсний український паспорт.

Українці можуть подати заяву у відділенні міграційної служби в Празі для отримання нового паспорта. Однак представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток. Таким чином, процедура може виявити чоловіків, які переховуються від мобілізації за кордоном.

Нагадаємо, влада Естонії заявила, що не буде депортувати до України чоловіків призовного віку.

Німеччина також не видаватиме Києву військовозобов'язаних.

Раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко попередив, що в Україні на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, чекатиме покарання.