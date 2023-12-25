У Карпатах на Різдво заблукав турист – фото

У Різдвяну ніч у Карпатах заблукав турист.

У Карпатах у ніч проти 25 грудня заблукав турист з Хмельницької області. Чоловіка рятували надзвичайники.

Про це розповіли у ДСНС Закарпатської області.

Рятувальники отримали дзвінок на гарячу лінію від 26-річного туриста о 23:30 24 грудня. Чоловік повідомив, що втратив орієнтир на місцевості поблизу села Ділове Рахівського району. Турист заблукав в лісовому масиві та почав замерзати.

"Чи то хотів подивитись, як сходить Різдвяна зірка на небі, чи чекав на диво у горах... але, на жаль, заблукав", – розповіли в ДСНС.

ДСНС з туристом, який заблукав у Карпатах на Різдво

На пошук вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення Рахова у складі чотирьох людей на одному автомобілі. Рятувальники обстежили лісовий масив та під ранок, о 4:49, знайшли туриста неподалік Ялинського водоспаду.

Чоловіка був у задовільному стані. Після чашки гарячого чаю його доставили до місця тимчасового проживання в Рахові.

Нагадаємо, в Україні 26 грудня повітря прогріється до +10 – прогноз погоди.

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