Погода на 26 грудня в Україні: повітря прогріється до +10

Синоптики кажуть, що у вівторок буде тепло, але з опадами.

Завтра, 26 грудня, в Україні очікується мінлива погода.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У східних і більшості центральних областей невеликий, удень у північній та північно-східній частині помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни та Прикарпатті до 14°, у східних і північно-східних областях 3-8° тепла.

У Києві 26 грудня вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.

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