Погода на 26 декабря в Украине: воздух прогреется до +10

Синоптики говорят, что во вторник будет тепло, но с осадками.

Завтра, 26 декабря, в Украине ожидается переменная погода.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В восточных и большинстве центральных областей небольшой, днем в северной и северо-восточной части умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на юге страны и Прикарпатье до 14°, в восточных и северо-восточных областях 3-8° тепла.

В Киеве 26 декабря ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.

Будет ли снег на Новый год в Украине – читайте в новости.

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