Подоляк о рождественских чудесах: "Делайте все для их реализации"

Украина вынуждена сопротивляться кровавым террористам, имеющим преимущество в количестве, однако она выстояла и продолжает стоять.

См. не бывает, в то же время они обязательно случаются. Это – парадокс.

Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Надо верить в чудеса, но есть нюанс

Как отмечает Подоляк, мир всегда был полон парадоксов. Учитывая, что Украина во второй раз встречает Рождество в состоянии войны, нужно признать один из них.

"С одной стороны, чуда пока не произошло, а Россия так и не осознала всю свою отвратительность и кровавость. Так что продолжает атаковать, отправлять ракеты по гражданским, наращивать военные производства, гнать своих детей-мясников в мясные штурмы, финансировать терроризм и провоцировать нестабильность в разных регионах, чтобы отвлечь внимание", – говорит Подоляк.

И пока это государство не проиграет, уверяет он, крови, сломанных судеб, уничтоженного международного права, катастроф, к сожалению, будет много.

"С другой стороны, настоящее чудо уже произошло. Украина выстояла и продолжает эффективное сопротивление. Частично вытеснила РФ из акватории Черного моря, показала, что Крым уязвим, поэтому будет наверняка уволен. Продолжает стабильно удерживать линию фронта и контратакует на разных направлениях. Имеет постоянную поддержку международной коалиции", – утверждает советник главы ОПУ.

Наше государство перестраивает ВС на марше и ищет технологические решения, позволяющие окончательно обнулить военный и агрессивный потенциал России, и именно так будет в финале. Следует просто верить в рождественские чудеса, говорит Подоляк, а также делать все необходимое для их реализации.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Читайте также: