Подоляк про різдвяні дива: "Робіть усе для їхньої реалізації"

Україна змушена чинити опір кривавим терористам, які мають перевагу у кількості, проте вона вистояла і продовжує стояти.

Див не буває, водночас вони обов'язково трапляються. Це – парадокс.

Про це написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Треба вірити в дива, але є нюанс

Як зауважує Подоляк, світ завжди був сповнений парадоксів. З огляду на те, що Україна вдруге зустрічає Різдво у стані війни, треба визнати один із них.

"З одного боку, дива поки що не сталося, а Росія так і не усвідомила всю свою огидність і кривавість. Тож продовжує атакувати, відправляти ракети по цивільних, нарощувати військові виробництва, гнати своїх дітей-м’ясників у м’ясні штурми, фінансувати тероризм і провокувати нестабільність у різних регіонах, щоб відвернути увагу", – говорить Подоляк.

І доки ця держава не програє, запевняє він, крові, зламаних доль, знищеного міжнародного права, катастроф, на жаль, буде багато.

"З іншого боку, справжнісіньке диво вже сталося. Україна вистояла та продовжує ефективний опір. Частково витіснила РФ з акваторії Чорного моря, показала, що Крим уразливий, тож буде напевно звільнений. Продовжує стабільно утримувати лінію фронту й контратакує на різних напрямках. Має сталу підтримку міжнародної коаліції", – стверджує радник голови ОПУ.

Наша держава перебудовує ЗС на марші й шукає технологічні рішення, що дадуть змогу остаточно обнулити військовий та агресивний потенціал Росії, і саме так буде у фіналі. Варто просто вірити в різдвяні дива, каже Подоляк, а також робити усе необхідне для їхньої реалізації.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

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