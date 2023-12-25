Синєгубов назвав головну ціль окупантів на Харківщині

Головною метою російських окупантів на Харківщині наразі є повторне захоплення Куп'янська-Вузлового, Сили оборони України реагують адекватно.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми останні шість місяців спостерігаємо такі активні штурмові бойові дії ворога. Крім згаданого села, війська РФ ще намагаються наступати біля Іванівки, Петропавлівки. У Харківській області для ворога це зараз – основна мета, оскільки, наприклад, захоплення Синьківки дасть можливість просуватися далі та створити передумови для блокування Куп'янська. Та головна ціль – Куп'янськ-Вузловий (великий залізничний вузол – ред.) Але щоб до нього дістатися, потрібно захопити частину міста Куп'янська. Ці плани ми розуміємо, ці плани розуміють наші Збройні сили. Тому адекватно реагуємо", – сказав Синєгубов.

За його оцінкою, війська РФ мають достатньо зброї та техніки для штурмових дій на цьому напрямку.

"Є у них і міномети, і важка артилерія, і, звичайно, танки й інші броньовані машини. Певний час, дійсно, спостерігався снарядний голод – у перехопленнях ми це чули. Та все ж вони укомплектовані, щоб йти у штурми невеличкими загонами за підтримки техніки. Останнім часом у них дещо змінилася тактика: дуже активно застосовують керовані авіабомби. Крім того, зараз використовують дрони-камікадзе, чим дуже дошкуляють нашим військовим, і ми, звісно, намагаємося швидко реагувати на запити підрозділів, щоб вони протидіяли й безпілотникам", – додав він.

Нагадаємо, командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський в етеріі телеканалу "Еспресо", повідомив, що російські загарбники ведуть активну боротьбу за Синьківку Харківської області, вони хочуть захопити її до Нового року.

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