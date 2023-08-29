В Росії розбився вертоліт Мі-8, що належав ФСБ (фото, відео)

Авіасудно розбилося під час виконання тренувального польоту.
В Челябінській області Росії 29 серпня зазнав катастрофи вертоліт Мі-8, що належав ФСБ.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Росіяни заявили, що вертоліт Мі-8 впав у Челябінській області із поки що не відомих причин. Однак за даними деяких російських пропагандистів, причиною падіння вертольота Мі-8 стала відмова техніки.
За попередньою інформацією, загинули, за різними даними, троє або четверо членів екіпажу, які перебували на борту. Їхні тіла вже знайдені на місці інциденту.
У російських пабліках також стверджується, що вертоліт належав ФСБ Росії. Авіасудно розбилося під час виконання тренувального польоту, коли пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".
Нагадаємо, боєць ГУР натякнув, що нещодавній удар по бомбардувальнику Ту-22М3 на аеродромі під Новгородом могла завдати українська військова розвідка.
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