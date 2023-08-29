В Росії розбився вертоліт Мі-8, що належав ФСБ (фото, відео)

Авіасудно розбилося під час виконання тренувального польоту.

В Челябінській області Росії 29 серпня зазнав катастрофи вертоліт Мі-8, що належав ФСБ.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Росіяни заявили, що вертоліт Мі-8 впав у Челябінській області із поки що не відомих причин. Однак за даними деяких російських пропагандистів, причиною падіння вертольота Мі-8 стала відмова техніки.

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За попередньою інформацією, загинули, за різними даними, троє або четверо членів екіпажу, які перебували на борту. Їхні тіла вже знайдені на місці інциденту.

У російських пабліках також стверджується, що вертоліт належав ФСБ Росії. Авіасудно розбилося під час виконання тренувального польоту, коли пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".

Гелікоптер Мі-8 розбився в Челябінській області РФ

Фото з місця катастрофи російського вертольота Мі-8 / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця катастрофи російського вертольота Мі-8 / Фото: російські телеграм-канали

Фото з місця катастрофи російського вертольота Мі-8 / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, боєць ГУР натякнув, що нещодавній удар по бомбардувальнику Ту-22М3 на аеродромі під Новгородом могла завдати українська військова розвідка.

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