Астрологічний прогноз на 5 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна продовжувати розпочаті раніше – передусім учора – справи, від роботи над новими проєктами бажано відмовитися.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: шпати (дуже сильні обереги).

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, не є надмірно серйозними, але якщо вчасно не розпочати їхнє лікування, можна зіткнутися із серйозними ускладненнями.

Харчування дня: можна сідати на дієту, постувати і навіть голодувати, якщо ж такої можливості немає, необхідно хоча б включати до раціону якомога більше їжі, багатої на клітковину.

Стрижка дня: стригтися треба лише в разі крайньої потреби.

Магія і містика дня: можна гадати на картах Таро – вони дадуть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни цієї ночі рідко бувають пророчими – зазвичай вони розповідають про проблеми нинішнього дня.

Табу дня: необхідно максимально обережно поводитися з водою: не підходити близько до природних водойм і навіть пити, не поспішаючи.

Цитата дня: "Протилежність коханню – апатія, а не ненависть" (Джон Ле Карре).

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