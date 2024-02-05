Астрологический прогноз на 5 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно продолжать начатые ранее – прежде всего вчера – дела, от работы над новыми проектами желательно отказаться.

Символ дня: морская раковина.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, нефритовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: шпаты (сильнейшие обереги).

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не являются чрезмерно серьезными, но если вовремя не приступить к лечению, можно столкнуться с серьезными осложнениями.

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать, если же такой возможности нет, необходимо хотя бы включать в рацион как можно больше пищи, богатой клетчаткой.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими – как правило, они рассказывают о проблемах нынешнего дня.

Табу дня: необходимо максимально осторожно обращаться с водой: не подходить близко к природным водоемам и даже пить, не торопясь.

Цитата дня: "Противоположность любви – апатия, а не ненависть" (Джон Ле Карре).

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