В России во время учений погиб министр

Как сообщают росСМИ, Зиничев якобы разбился о камень, пытаясь спасти жизнь сотрудника съемочной группы.
В России на межведомственных учениях погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.
Об этом сообщает российский "РБК" со ссылкой на пресс служба МЧС РФ.
В сообщении ведомства говорится, что Зиничев погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека". Учения проходили 7 и 8 сентября при участии других стран.
Ряд пропагандистских росСМИ отмечает, что Зиничев якобы разбился о камень, когда нырнул в воду, чтобы спасти жизнь оператора. Как сообщает источник "РБК", съемки были для учебного фильма МЧС, сотрудник съемочной группы также погиб.
Зиничев возглавлял министерство с 2018 года. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.
Напомним, утром 8 сентября в России в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате инцидента обвалилась часть внешней стены и перекрытие. Экстренные службы разбирают завалы. Известно по меньшей мере, о девяти пострадавших.