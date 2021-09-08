В России во время учений погиб министр

В России во время учений погиб министр

Как сообщают росСМИ, Зиничев якобы разбился о камень, пытаясь спасти жизнь сотрудника съемочной группы.

В России на межведомственных учениях погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Об этом сообщает российский "РБК" со ссылкой на пресс служба МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что Зиничев погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека". Учения проходили 7 и 8 сентября при участии других стран.

Ряд пропагандистских росСМИ отмечает, что Зиничев якобы разбился о камень, когда нырнул в воду, чтобы спасти жизнь оператора. Как сообщает источник "РБК", съемки были для учебного фильма МЧС, сотрудник съемочной группы также погиб.

Зиничев возглавлял министерство с 2018 года. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.

Напомним, утром 8 сентября в России в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате инцидента обвалилась часть внешней стены и перекрытие. Экстренные службы разбирают завалы. Известно по меньшей мере, о девяти пострадавших.

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