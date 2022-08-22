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Арестович назвал реальную угрозу для Украины со стороны Беларуси

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Арестович назвал реальную угрозу для Украины со стороны Беларуси

Фото: Associated Press

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что реальная угроза со стороны Беларуси для Украины – это ракетные удары.

Он подчеркнул, что белорусская армия не хочет воевать против украинцев и может саботировать преступные указы.

Об этом Арестович сказал в эфире "Сниданку с 1+1".

"Украине со стороны Беларуси реально угрожают ракетные комплексы. Они уже били по нам и могут снова ударить. Но там что-то произошло. Белорусская армия не хочет воевать против Украины. Там происходят сложные процессы, целью которых является саботаж. Они могут наступать в том случае, если их окружит российская армия и силой заведет на территорию Украины. Но это должна быть огромная наступательная группировка, которая сможет погнать белорусов на войну", — подчеркнул Арестович.

Напомним, Арестович объяснил, почему оккупанты бьют по территории Запорожской АЭС.

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