Путін сподівається, що його "спецоперацію" в Україні врятує холодна зима - Reuters

Суворий зимовий клімат уже допомагав Росії досягати військових цілей ― наприклад, під час війни з Наполеоном чи у протистоянні Гітлеру.

Тепер Путін сподівається, що дорога електроенергія і брак ресурсів цієї зими змусять ЄС натиснути на Україну, щоб укласти перемир’я з РФ на вигідних для Кремля умовах.

Цю стратегію Reuters підтвердили два анонімні джерела з Кремля, які також говорять, що Росії буде складно продовжувати війну після зими. Одне з джерел також вважає, що прийнятні умови для кремля ― віддати Росії весь Донбас і забезпечити "військовий нейтралітет" Києва.

Ці умови є абсолютно неприйнятними для України, тому сподіватися на мирні переговори найближчим часом не варто, кажуть експерти. Але серед експертів є також інші думки: що нібито через страх ядерної ескалації Захід може змусити Україну погодитися на невигідні умови або що Україна опиниться в ситуації, коли чверть її території фактично контролюватиме Росія, йдеться в матеріалі.

Раніше колишній очільник британської армії Річард Даннат заявив, що всі плани Путіна щодо захоплення України провалилися.

"Думаю, що перебіг воєнних дій набув зовсім іншого напрямку. Мабуть, це найгірший із можливих сценаріїв, його жахливий сценарій", — зазначив Даннет.

Путін має сам зупинити цю війну: промова генсека НАТО Столтенберга на Кримській платформі

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