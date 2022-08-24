"Путін не зупиниться, але зараз він хоче зробити перерву" - Данілов

Диктатор Росії Володимир Путін, який розпочав варварську війну в Україні, не зупиниться, оскільки поставив на карту все.

Путін буде намагатися довести війну проти України до "логічного кінця".

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

За його словами, Путін поставив на карту все. Це буде самообман - думати, що він зупиниться. Утім, Данілов зауважив, що знищити російську армію швидко не можна, оскільки РФ використовує національні меншини у війні проти України.

"Сьогодні він хоче зробити перерву, бо бачить, що росіяни "вигоряють". Але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", - пояснив секретар РНБО.

З його слів, якщо переможе тоталітарна держава, "цей бумеранг полетить світом, будь-хто, використовуючи силу, зможе окупувати якусь іншу країну, і ситуація вийде з-під контролю". Проте, Данілов вказав, що Путін розуміє, що за кілька років в Україні з'явиться нове покоління, не знайоме з пережитками комунізму та СРСР, яке будуватиме країну.

Нагадаємо, експерт назвав основний стратегічний задум Путіна.

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