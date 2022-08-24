Медичний туризм в Ізраїлі: чому сюди їдуть

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Ізраїль має кілька «візитних карток», які приваблюють сюди потік туристів. Це і морські курорти, і багато місць для паломництва, і безліч старожитностей на кожному квадратному метрі. А ще – це одна з найкращих систем охорони здоров'я у світі, до того ж відкрита для іноземців.

На практиці це виливається у постійний потік нерезидентів, які прилітають до Ізраїлю з однією метою – отримати медичну допомогу на тому рівні, який недоступний у власній країні.

Своє ставлення до медицини

Ізраїль давно зробив ставку на розвиток медицини. Не лише в рамках державних установ, а й у приватних клініках, які жорстко регулюються державними відомствами. Але це не означає консерваторський підхід у лікуванні.

Ізраїльські клініки нерідко йдуть в авангарді індустрії, встановлюючи передове обладнання і практикуючи ті підходи в лікуванні, які в інших країнах відомі тільки «за звітами». Аналогічна ситуація з медикаментами – тут лікують тим, що в інших країнах, включаючи ЄС та СНД, ще немає.

Для пацієнтів такий підхід дозволяє в деяких випадках відмовитися від операцій, обравши неінвазивне лікування, точніше діагностувати недугу та підібрати оптимальну терапію, підвищити шанси на сприятливий результат та зменшити ризик ускладнень.

Згідно з внутрішньою статистикою однієї з популярних клінік Топ Іхілов https://ichilovtop.com/, завдяки такому підходу, досвіду лікарів та застосуванню сучасного обладнання понад 40% пацієнтів не потрібна операція, раніше запланована лікарями у них на батьківщині, а у третини взагалі не підтверджується встановлений діагноз.

Лікарі та обладнання

Звичайно, медичне обладнання останнього покоління, яке робить найточнішу діагностику або дозволяє відмовлятися від операцій на користь менш травмувального лікування – це дуже важливо. Саме тому і сама держава виділяє на розвиток медицини великі кошти з бюджету.

Проте наріжним каменем ізраїльської медицини були і залишаються лікарі – фахівці високого рівня підготовки та кваліфікації, які відомі у всьому світі. Саме вони найчастіше опиняються біля керма профільних міжнародних організацій, зокрема зі США та Європи. Це свідчить багато про що.