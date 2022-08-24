Медицинский туризм в Израиле: почему сюда едут

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У Израиля есть несколько «визитных карточек», привлекающих сюда поток туристов. Это и морские курорты, и масса мест для паломничества, и обилие древностей буквально на каждом квадратном метре. А еще – это одна из лучших систем здравоохранения в мире, причем открытая для иностранцев.

На практике это выливается в постоянный поток нерезидентов, которые прилетают в Израиль с одной целью – получить медицинскую помощь на том уровне, который недоступен в их собственной стране.

Свое отношение к медицине

Израиль давно сделал ставку на развитии медицины. Не только в рамках государственных учреждений, но и частных клиник, которые жестко регулируются государственными ведомствами. Но это не означает консерваторский подход в лечении.

Израильские клиники нередко идут в авангарде индустрии, устанавливая у себя передовое оборудования и практикуя те подходы в лечении, которые в других странах известны только «по отчетам». Аналогичная ситуация с медикаментами – здесь лечат тем, что в других странах, включая ЕС и СНГ, еще нет.

Для пациентов такой подход позволяет в некоторых случаях отказаться от операций, выбрав не инвазивное лечение, более точно диагностировать недуг и подобрать оптимальную терапию, повысить шансы на благоприятный исход и уменьшить риск осложнений.

Согласно внутренней статистике одной из популярных клиник Топ Ихилов https://ichilovtop.com/, благодаря такому подходу, опыту врачей и применению современного оборудования, более 40% пациентов не требуется операция, ранее запланированная врачами у них на родине, а у трети вообще не подтверждается поставленный диагноз.

Врачи и оснащение

Конечно, медицинское оборудование последнего поколения, которое делает точнейшую диагностику или позволяет отказываться от операций в пользу менее травмирующего лечения – это очень и очень важно. Именно поэтому и само государство выделяет на развитие медицины большие средства из бюджета.

Однако краеугольным камнем израильской медицины были и остаются врачи – специалисты высокого уровня подготовки и квалификации, которые известны во всем мире. Именно они зачастую оказываются у руля профильных международных организаций, в том числе из США и Европы. Это говорит о многом.