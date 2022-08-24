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"Путин не остановится, но сейчас он хочет сделать перерыв" – Данилов

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"Путин не остановится, но сейчас он хочет сделать перерыв" – Данилов

Фото: Associated Press

Диктатор России Владимир Путин, начавший варварскую войну в Украине, не остановится, поскольку поставил на карту все.

Путин будет пытаться довести войну против Украины до "логического конца".

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью польской газете Wyborcza.

По его словам, Путин поставил на карту все. Это будет самообман – думать, что он остановится. Впрочем, Данилов заметил, что уничтожить российскую армию быстро нельзя, поскольку РФ использует национальные меньшинства в войне против Украины.

"Сегодня он хочет сделать перерыв, потому что видит, что россияне "выгорают". Но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", — пояснил секретарь СНБО.

По его словам, если победит тоталитарное государство, "этот бумеранг улетит по миру, любой, используя силу, сможет оккупировать какую-нибудь другую страну, и ситуация выйдет из-под контроля". Однако Данилов указал, что Путин понимает, что через несколько лет в Украине появится новое поколение, не знакомое с пережитками коммунизма и СССР, которое будет строить страну.

Напомним, эксперт назвал основной стратегический замысел Путина.

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