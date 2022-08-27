Путін все ще не відмовився від плану захоплення України - ГУР

Окупанти не відмовилися від наступальних дій у Донецькій області - ідея виходу на адміністративний кордон Донецької області в них залишається.

Загальний задум Російської Федерації – захопити якомога більше українських територій – не змінився.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Нам вдалося збити темпи наступальних дій, особливо після того, як наші війська були виведені з Сєвєродонецька та Лисичанська, після того, як ми вирівняли лінію фронту, їм стало значно важче вести бойові дії проти нас. Якщо ми говоримо про переміщення на південь, туди перемістилися угруповання східного військового округу РФ. До речі, спочатку воно діяло з території Білорусі, потім, після того, як вони відступили з наших північних областей, їх перекинули на Донецький та Харківський напрямки. І більша частина цього угруповання була в резерві на території Російської Федерації. Коли для агресора виникла загроза деокупації південних територій, вони посилили там свої угруповання. Саме угруповання східного військового округу було туди перекинуто разом з повітряно-десантними військами", - сказав він.

Однак, на думку Скібіцького, окупанти не відмовилися від тих планів, які в них є на Донецькому напрямку.

"Там бойові дії – штурмові дії, наступальні дії – тривають щодня за підтримки артилерії, авіації, штурмової авіації, вертольотів армійської авіації. Тобто там ситуація доволі складна. Ми збиваємо їхній темп наступу і головне – не дозволяємо виконати їм те завдання, яке вони перед собою ставлять – вийти на адмінкордон Донецької області. Вони дещо зменшили наступальні дії на Слобожанському напрямку, але ті війська, які там були, залишаються", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що у російських регіонах продовжують готувати додаткові добровольчі батальйони для відправки на війну до України.

Раніше британський експерт, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філіпс ОʼБраян поділився своїми висновками та прогнозами щодо війни в Україні.

На його думку, лінія фронту – наразі не головне, за чим варто слідкувати, адже сучасна війна нею не обмежується. І навіть статистика поставок зброї із Заходу для України ― лише один з важливих факторів. Інший, ледь не найважливіший фактор ― те, що десятки тисяч українських військових зараз проходять навчання у Британії, Польщі, Німеччині.

Навіщо Путін збільшує армію та чи є стабілізація на війні

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